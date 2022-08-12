Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu'na “ÖTV” yanıtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “ÖTV” açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıt geldi. Bakan Nebati, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek" sözleri ile açıklamasının öncesinde ve devamında yer alan çirkin ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.
Bakan Nebati şunları söyledi:
"ŞAŞKINLIK VE ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.
"ÖTV" YANITI
Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm.
Sizin bu manipülasyonunuzu espiriye alarak "tam ÖTV'yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu" şeklinde bir söz söyledim.
"İZİN ÇOK İYİ BİLDİĞİNİZİ İDDİA ETTİĞİNİZ..."
Ben şimdi size durumu anlatayım; "Vergi politikaları" belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.
"TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI BOZUCU ŞEKİLDE YAPMAYIZ"
Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.
"ÖTV KONUSU GÜNDEMİMİZDE YOK"
Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur.
Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.
"BU DAVRANIŞLAR ZARAR VERİR"
Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir.
"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN VERGİSİNİ YÜZDE İNDİRDİK"
Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60'tan yüzde 10'a indirdik.
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