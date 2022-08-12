Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kemal Kılıçdaroğlu’na “ÖTV” yanıtı

"İZİN ÇOK İYİ BİLDİĞİNİZİ İDDİA ETTİĞİNİZ..."

Ben şimdi size durumu anlatayım; "Vergi politikaları" belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.