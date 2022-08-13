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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama: Gereken neyse yapıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den konut fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama: Gereken neyse yapıyoruz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektöründe yaşanan artışlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yaptığı değerlendirmede, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayının başında yaptığı açıklamayla, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını ilk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu duyurmuştu.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca, ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır." demişti.

BAKAN KURUM: EV VE KİRA FİYATLARI HIZLI ŞEKİLDE DÜŞECEK
Projeye ilişkin bugün Gaziantep'te katıldığı etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeleri art arda sıraladı.

Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konut projesine ilişkin, "Şuna inanın, bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek." dedi.

"KONUT VE KİRA FİYATLARI HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK"

Yeni konut yapımlarıyla ilgili de müjdeler veren Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep'e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep'imize TOKİ eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3 bin 500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği 1500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabii bizim şu anda Antep'in dört bir yanında 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 yeni yuvamızı da eklediğimizde Antep'imize 43 bin 500'den fazla konut kazandırmış olacağız. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın, bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak."

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