Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim bugün başlıyor! Çok sayıda ürün maliyetine satılacak! Ayçiçek yağı, pirinç, makarna... Tarım Kredi market saat kaçta açılıyor?

ET ÜRÜNLERİNE YÜZDE 30 İNDİRİM

Tarım Kredi marketlerinde artık ürünler daha ucuza satılacak. 3 harfli marketlerde satılan her şey bu mağazalarda da bulunuyor. Et ürünler sabah saatlerinden itibaren yüzde 30 indirimle satılacak. Diğer temel gıda maddeleri ürünler ise maliyetine satılacak.