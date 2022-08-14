Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim bugün başlıyor! Çok sayıda ürün maliyetine satılacak! Ayçiçek yağı, pirinç, makarna... Tarım Kredi market saat kaçta açılıyor?
Milyonlarca vatandaş bugün Tarım Kredi marketlerinde başlayacak büyük indirimleri merakla bekliyor. Et ürünlerinde yüzde 30 indirim yapılacakken, temel gıda fiyatlarında ise yaklaşık yüzde 40'lık bir indirim gündemde. Temel gıda maddelerinin maliyet fiyatına satışa sunulması beklenirken, Tarım Kredi marketlerinde kasap bölümlerinin kurulacağı da belirtildi. Konuya ilişkin Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir son gelişmeleri A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında anlattı. Peki Tarım Kredi marketlerde hangi ürünler indirime girdi? Tarım Kredi marketleri saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...
Prof.Dr. Cemal Zehir A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bugünden itibaren satışa başlanacak indirimli et ve temel gıda ürünlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
30'A YAKIN ÜRÜN MALİYET FİYATINA
Türkiye'nin dört bir yanına Tarım Kredi mağazaları açılıyor. 30'a yakın temel gıda maddeleri maliyet fiyatına satılacak. Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi ve Tarım Kredi mağazaları ile devletimiz sosyal devlet yönünü gösteriyor.
ET ÜRÜNLERİNE YÜZDE 30 İNDİRİM
Tarım Kredi marketlerinde artık ürünler daha ucuza satılacak. 3 harfli marketlerde satılan her şey bu mağazalarda da bulunuyor. Et ürünler sabah saatlerinden itibaren yüzde 30 indirimle satılacak. Diğer temel gıda maddeleri ürünler ise maliyetine satılacak.
KASAPLAR KURULACAK
Et ve Süt ürünlerinde de indirimler olacak. Tüm Tarım Kredi marketlerinde kasaplar kurulacak ve et satışları daha da artacak. Halkınız artık bu marketlerde daha ucuza et alacak.
O MARKETLER DE İNDİRMEK ZORUNDA
Üç harfi bulunan marketler de fiyatlarını indirmek zorunda kalacak.
İŞTE İNDİRİM YAPILACAK ÜRÜNLER
Tarım Kredi Kooperatifleri indirim gelecek ürünlerin listesini açıklamıştı. Buna göre, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamı listeye alındı..
Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim planlandı.
UCUZ SATIŞ 15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Tarım Kredi Kooperatifleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor. Saha çalışmasıyla aralarında gıda ve temizlik ürünlerinin de yer aldığı 40'a yakın temel tüketim ürününde etiket fiyatları aşağı çekilecek. Makarnadan yağa, tavuktan bala ve deterjana kadar birçok üründe fiyatlar düşecek.
İNTERNETTEN DE İNDİRİMLİ
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulaması, 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin, 1400'e yakın hizmet noktasında uygulanacak indirimler internette de PttAVM.com üzerinden hayata geçirilecek.
TARIM KREDİ ŞUBELERİ NERELERDE VAR?
TARIM KREDİ MARKET KAÇTA AÇILIYOR?
Tarım Kredi marketlerin tüm şubeleri sabah saat 09.00'da açılıyor.
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