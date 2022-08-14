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Haberler Galeri Vatandaşın sepeti ucuza dolacak! 1400 Tarım Kredi marketinde büyük indirim | İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

Vatandaşın sepeti ucuza dolacak! 1400 Tarım Kredi marketinde büyük indirim | İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

Tarım Kredi Marketleri'nin 30'un üzerinde temel ihtiyaç maddesinde yapacağı indirim başladı. 1.400 markette etiketler değiştirildi. Hafta başına kadar bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak. Genel Müdür Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.08.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 06:58
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Vatandaşın sepeti ucuza dolacak! 1400 Tarım Kredi marketinde büyük indirim | İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim başladı. 1.400 markette etiketler değiştirildi. Hafta başına kadar bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vatandaşın sepeti ucuza dolacak! 1400 Tarım Kredi marketinde büyük indirim | İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi.

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Vatandaşın sepeti ucuza dolacak! 1400 Tarım Kredi marketinde büyük indirim | İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

İSTİKRARLI FİYAT POLİTİKASI
Tarım Kredi Kooperatifleri indirim gelecek ürünlerin listesini açıklamıştı. Buna göre, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamı listeye alındı.

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Vatandaşın sepeti ucuza dolacak! 1400 Tarım Kredi marketinde büyük indirim | İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yapılacağını duyurmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin zarar edeceğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Aydın, maliyetler artsa dahi uzun süre fiyatları aynı şekilde tutmaya çalışacaklarını anlattı.

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Vatandaşın sepeti ucuza dolacak! 1400 Tarım Kredi marketinde büyük indirim | İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kâr da etmeyeceğiz. Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz" diye konuştu.