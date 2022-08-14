Ev almak isteyenler dikkat! TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı? İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

HAZİNE ARAZİLERİ VATANDAŞA AÇILIYOR

Hükümet, Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.

Konut tipleri için bakanlık proje belirleyecek. Vatandaş imar planına uygun olarak projesini hazırlayıp ruhsatını alarak evini yapacak.

Örneğin, bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak.