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Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim! İşte maliyetine satılacak ürünlerin listesi

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Giriş: 14.08.2022 23:31
Milyonlarca vatandaş bugün Tarım Kredi marketlerinde başlayacak büyük indirimleri merakla bekliyor. Et ürünlerinde yüzde 30 indirim yapılacakken, temel gıda fiyatlarında ise yaklaşık yüzde 40'lık bir indirim gündemde. Temel gıda maddelerinin maliyet fiyatına satışa sunulması beklenirken, Tarım Kredi marketlerinde kasap bölümlerinin kurulacağı da belirtildi. Konuya ilişkin Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir son gelişmeleri A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında anlattı. Peki Tarım Kredi marketlerde hangi ürünler indirime girdi? Tarım Kredi marketleri saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...
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