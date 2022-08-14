Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim ne zaman başlayacak? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlerde indirim olacak?

ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.