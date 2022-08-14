Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim ne zaman başlayacak? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlerde indirim olacak?
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim ne zaman başlayacak? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlerde indirim olacak?
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim ne zaman başlayacak? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlerde indirim olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim ne zaman başlayacak? Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünlerde indirim olacak?
HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM UYGULANACAK?
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:
"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"
ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK
Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.
ERDOĞAN: ZİNCİR MARKETLER AYAK UYDURACAK
Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim yapılacağını hatırlatan Erdoğan, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" ifadelerini kullandı.
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