15 Ağustos 2022, Pazartesi
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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu’dan stokçuluk uyarısı: İhtiyacımızdan fazla almayalım
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugünden itibaren indirimli satışlar başladı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "İhtiyacımızdan fazla almayalım" ifadelerini kullandı.