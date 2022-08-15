Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu’dan stokçuluk uyarısı: İhtiyacımızdan fazla almayalım

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugünden itibaren indirimli satışlar başladı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "İhtiyacımızdan fazla almayalım" ifadelerini kullandı.

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