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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den teşvik belgeli yatırımlara vergi desteği açıklaması:100 milyar liraya ulaşacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den teşvik belgeli yatırımlara vergi desteği açıklaması:100 milyar liraya ulaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılara 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayacaklarını belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli'ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

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