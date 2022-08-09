Kılıçdaroğlu’nun ’KKM’ tehdidine Bakan Nebati’den yanıt: Spekülatif açıklamaları vatanseverlikten uzak

FAİZ NASIL HESAPLANIYOR?

Uygulama ile tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır.

Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değildir. Vade sonunda kurdaki artış TL faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar; aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edilmektedir.