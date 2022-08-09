Kılıçdaroğlu'nun 'KKM' tehdidine Bakan Nebati'den yanıt: Spekülatif açıklamaları vatanseverlikten uzak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı sahiplerini tehdit edip, "Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil" demişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Bakan Nebati, "Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır." dedi. Bakan KKM'ye ilişkin detaylı bilgiler de verdi.
Edirne'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) sahiplerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil" diyerek yatırımcıları tehdit etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi.
"DÖVİZ TALEBİ SINIRLANDIRILDI"
Bakan Nebati'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:
"Sayın Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye aldığımız uygulamalardan biridir.
Bu uygulamayla temel hedefimiz olan finansal istikrar sağlanmış; vatandaşlarımızın tasarruflarını milli para birimimiz olan TL cinsi hesaplarda tutmaları özendirilerek döviz talebi sınırlandırılmıştır.
FAİZ NASIL HESAPLANIYOR?
Uygulama ile tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır.
Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değildir. Vade sonunda kurdaki artış TL faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar; aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edilmektedir.
"'BİR AVUÇ İNSAN' İDDİASININ AKSİNE YOĞUN İLGİ VAR"
KKM uygulamasından yararlanan vatandaşlarımızın toplam mevduat büyüklüğü bankacılık sistemindeki toplam TL mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaşmıştır.
"Bir avuç insanın bundan faydalandığı" iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir.
"ETKİN ROL OYNADI"
Finansal istikrarın sağlanması amacıyla devreye alınan KKM Uygulaması jeopolitik gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın tesis edilmesinde etkin rol oynamıştır.
KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir.
"KILIÇDAROĞLU'NUN SPEKÜLATİF AÇIKLAMALARI VATANSEVERLİKTEN UZAK"
Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır.
Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum."
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