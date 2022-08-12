Son dakika | Talimat Başkan Erdoğan'dan! Tarım Kredi marketlerinde indirim başlıyor
Son dakika haberi... Tarım Kredi marketlerinde indirim başlıyor. 33 ürün 15 Ağustos'tan itibaren indirimli olarak satılacak.
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.
Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.
Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek.
Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.
YÜZDE 35 İNDİRİMLE SATILACAK
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralin açılış törenine katıldı. Tarım Kredi Kooperatiflerine talimat verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun-kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. Ve bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla da konuştum. Bakanım da zaten gerekenleri konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Tabii ülkemizin her yerinde malum koyun, kuzu geçerli değil. Mesela Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Şimdi oralarda büyükbaşın kesiminden piyasaya sürdüğümüzde hele hele yüzde 30-35 gibi bir indirim başlatınca benim vatandaşım ona da ne yapacak? Alışacak. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek."
TARIM KREDİ, 30-40 ÇEŞİT ÜRÜNDE DE SÜRATLE İNDİRİME GİDECEK
Başkan Erdoğan, özel sektördeki marketlerin yanı sıra Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde 1300 marketin bulunduğuna işaret etti.
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde sadece et ürünlerinde değil farklı ürünlerde de indirim yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Tarım Kredi, şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı gibi diğer ürünlerinde, özellikle 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, sen kar amacıyla çalışmayacaksın sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak." diye konuştu
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