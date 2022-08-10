Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den asgari ücret ve enflasyon açıklaması: Alım gücünü artırdık

HEDEFİMİZ 37 MİLYAR DOLAR

İhracatımız uzun trendde artış kaydetti. Güçlü performansımız 2022 yılında devam etti. Her ay Cumhuriyet tarihinin yeni ihracat rekorlarını kırmayı sürdürüyoruz. Ülkemiz Turizm gelirleri bakımından diğer tüm ülkelerden pozitif ayrıştı. Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimiz 35-37 milyar doların üzerine çıkmak ve salgın döneminin üzerinde performans göstermek. Üretimde büyümede istihdamda Türkiye adeta tam yol ilerliyor. Ekonomimiz çok şükür sağlam. Karamsarlar korosuna sorsanız yandık, bittik şarkısını tekrar söylemeye devam ederler. Eleştiriye kapalı değiliz.

TÜRKİYE'NİN İMF'DEN BORÇ ALMADIĞINI BİLİYORLAR

Manipülatif çarpıtmalardan medet umanlar var. Beklentimiz yapıcı yaklaşımlardan öte değildir. Önlerinde unvan bulunanlar koro halinde Dolar şuraya gidecek diye yalan yanlış haber yaparlar. Önünde unvan bulunanlar Türkiye'nin IMF'ten borç almadığını bile bile tamamen teknik duruşla kapasitesi imkanı kadar aldığı oranı borç aldıya dönüştürebiliyorlar. Bunu umarsızca yapıyorlar.