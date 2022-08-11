Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sitem etti: Motorinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarının düşmesinin medyada az yankı gördüğünü söylerek sitem etti. Bakan Nebati, "Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle petrol fiyatlarının tavan yapması dünya ekonomisinde sorunlara neden oldu.
Petrol fiyatlarının yükselmesi, Amerika'dan Avrupa'ya tüm ülkelerde enflasyonu zıplattı. Bu ülkelerden biri de Türkiye oldu.
Ancak Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ile Ukrayna arasındaki krizler yavaş yavaş çözüme kavuşturulmaya başladı.
Çözüm ortamı, petrolün fiyatlarının düşürmeye başladı.
AKARYAKIT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Bu da Türkiye'de pompa fiyatlarında etkisini gösterdi.
Yapılan indirimlerle birlikte güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 20,05 liradan satılıyor.
BAKAN NEBATİ TEPKİ GÖSTERDİ
Bu indirimler yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ümraniye'de "Yüz Yüze 100 Gün" programında yaptığı konuşmasında, basını indirimleri göstermedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.
Nureddin Nebati, enflasyondan bahsettiği konuşmasında, "Enflasyonu kararlılıkla biz yeneceğiz." iddiasında bulundu, vergi konusunda değerlendirmeler yaptı.
"251 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİNDEN FERAGAT EDİYORUZ"
"Enerjideki artışları asgari düzeyde yansıması için sübvanse ediyoruz. 251 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz" diyen Nebati, akaryakıt fiyatlarındaki artışların manşet olduğunu söyledi, ancak indirimlerin manşetlerde yer almadığından şikayet etti.
"FİYATLAR ÇIKARKEN MANŞET, DÜŞERKEN YAPILMIYOR"
Nureddin Nebati akaryakıt fiyatları ile ilgili şöyle konuştu:
"Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner." diye konuştu.
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