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Bakan Nebati'den İYİ Partili Yılmaz'ın 'IMF' iddialarına bir yalanlama daha: Paylaşımınızı hayretle okudum

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Bakan Nebati’den İYİ Partili Yılmaz’ın ’IMF’ iddialarına bir yalanlama daha: Paylaşımınızı hayretle okudum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın "IMF'den borç aldılar" iddialarının asılsız olduğunu açıklamıştı. Yılmaz, gelişme sonrasında Bakan'a teşekkür ederek, "SDR faizi bir tür kredi kullanma hakkıdır" çıkışında bulunmuştu. Yılmaz'ın iddialarına bir kez daha yanıt veren Bakan Nebati, "Paylaşımınızı hayretle okudum. SDR tahsisatı bir kredi değildir, IMF’nin resmi internet sitesinden de teyit edebilirsiniz." dedi. Yılmaz'ın televizyona çıkma davetine de yanıt veren Bakan, "Televizyon davetiniz için teşekkür eder, zamanımı milletime hizmet için harcamayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç aldığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirmişti.

BAKAN NEBATİ'DEN IMF İDDİALARINA YALANLAMA: BİLİP ÇARPITIYORSUNUZ

Nebati, "Dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" ifadelerini kullanmıştı.

YILMAZ'DAN YENİ ALGI

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yapan Yılmaz, "Sayın Bakan, halkımızı aydınlatma çabanız için teşekkürler. IMF'nin son yaptığı SDR tahsisini kullanmaya kalkarsanız kullanılan tutar üzerinden SDR faizi ödemeniz gerekmektedir. Her ne kadar SDR faizi düşük olsa da bir borç yükü oluşturmakta ve borç ödeme kapasitemizi de olumsuz etkilemekte. Yani SDR bir tür kredi kullanma hakkıdır (Credit Line)." diyerek Nebati'yi televizyonda tartışmaya çağırmıştı.

NEBATİ'DEN BİR YALANLAMA DAHA: HAYRETLE OKUDUM

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, İYİ Partili Yılmaz'ın IMF algısını bir kez daha çürüttü.

Kamuoyunu bilgilendirmenin bakanlar kadar muhalefet ve akademisyenlerin de görevi olduğunu vurgulayan Bakan Nebati, "Öte yandan paylaşımınızı hayretle okudum. SDR tahsisatı bir kredi değildir, IMF'nin resmi internet sitesinden de teyit edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

TELEVİZYON DAVETİNE YANIT: ZAMANIMI MİLLETİME HİZMET İÇİN HARCAMAYI TERCİH EDERİM

Bakan televizyonda tartışma davetine ilişkin ise, "Televizyon davetiniz için teşekkür eder, zamanımı milletime hizmet için harcamayı tercih ederim" yanıtını verdi.

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