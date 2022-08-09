Bakan Nebati’den İYİ Partili Yılmaz’ın ’IMF’ iddialarına bir yalanlama daha: Paylaşımınızı hayretle okudum

YILMAZ'DAN YENİ ALGI

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yapan Yılmaz, "Sayın Bakan, halkımızı aydınlatma çabanız için teşekkürler. IMF'nin son yaptığı SDR tahsisini kullanmaya kalkarsanız kullanılan tutar üzerinden SDR faizi ödemeniz gerekmektedir. Her ne kadar SDR faizi düşük olsa da bir borç yükü oluşturmakta ve borç ödeme kapasitemizi de olumsuz etkilemekte. Yani SDR bir tür kredi kullanma hakkıdır (Credit Line)." diyerek Nebati'yi televizyonda tartışmaya çağırmıştı.