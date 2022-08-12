12 Ağustos 2022, Cuma
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Son dakika | Bakan Kirişci'den çiftçilere destek ödemesi müjdesi: Hesaplara yatırıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Son dakika | Bakan Kirişci’den çiftçilere destek ödemesi müjdesi: Hesaplara yatırıyoruz

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

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