Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak mı? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını açıkladı. Bakan Kurum yeni projelerle birlikte kira ve konut fiyatlarında gerileme olacağını dile getirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız." dedi.
Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Yüksek kira ve konut fiyatlarına ilişkin Bakanlığın konuyla ilgili çalışmalarının sorulması üzerine Kurum, konuyla ilgili şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıklarını söyledi.
Bakan Kurum, Bakanlığın kira ve konut artışını titizlikle takip ettiğini belirterek "Kira ve konut fiyatlarında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açıkta bırakmayacağız." ifadesini kullandı.
"Kira artışı suni bir artıştı, bunu hep söylüyoruz. Bizim hamlelerimizle durumda iyileşme olacak. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Fiyatların gerilemesine neden olacak ve sistem oturacak." ifadesini kullanan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.
Dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla ülkelerin üretime geçtiğini, inşaat sektörünün ana maliyetlerinden demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığının altını çizen Kurum, "Arz arttı, talep aynı kalınca mecburen fiyatlar da geriliyor." dedi.
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