Sosyal konut müjdesi sonrası fiyatlar düşer mi? Uzman isim A Haber’de merak edilenleri yanıtladı: Fiyatlarda yüzde 5 gerileme var

"BALTAYI ORTAYA VURMAK GEREK"

80 milyona açık olan ilanları bütün Türkiye gördü. Bu ilanları aylar boyunca orada kaldı. Bakanlıklar fırsatçıları takip edecek. Sen 3 milyon 150 bin liraya daire satıyosun. Bunun vergisini göstermiş misin? Hazine ve Maliyenin vergi ayağı, 5 bin lira kira verene, sen 5 bin liralık vergi veriyor musun? diye soracak. Baltayı ortaya vuracaksınız. Kurum ve kuruluşlar görevini yapacak. Kredi alanlar dolar stoklamış, liste varsa gereken yapılacak. Dolar kurundan dolayı ben doları 15 liraya almışsam benim hakkım stokçunun yanındadır. Benim hakkımı da siz koruyacaksınız. Kurumlar arası iletişimi sağlayamazsak. Tespit ettik gereken yapılacak diyor. Yapın ki yeni evlenenler yuva kursun. Her şey Erdoğan'ın sırtına binerse olmaz."