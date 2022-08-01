Sosyal konut müjdesi sonrası fiyatlar düşer mi? Uzman isim A Haber'de merak edilenleri yanıtladı: Fiyatlarda yüzde 5 gerileme var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 il için toplu konut projelerinin müjdesini verdi. A Haber canlı yayınında gelişmenin ne gibi sonuçları olacağını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, vatandaşlara önerlilerde bulundu. Sosyal konut projesinin söylentisinin bile konut fiyatlarında yüzde 5'lik bir düşüşe neden olduğunu vurgulayan Memiş, gerilemenin süreceğini belirtti. Dünyadaki sistemin insanları yalnızlaştırdığını ve bu nedenle de 'kapsül evlere' ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Memiş, "Enflasyon karşısında alım gücü azalıyor. Hükümetleri eleştirebiliriz ama sistem bu şekilde bağıra bağıra geliyor." dedi. Kriz fırsatçılığına karşı kamu kurumlarına çağrıda bulunan Memiş, "Kimin ne kadar vergi verdiğinin araştırılması, hesabının sorulması gerekiyor. Baltayı ortadan vurun" diye konuştu. Peki sosyal konut projesi sonrasında konut alınır mı, satılır mı? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzmanından detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara müjde veren Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere." dedi. Erdoğan, kampanyanın detaylarını gelecek ay bütünüyle duyuracaklarının altını çizdi.
Gelişmeye ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, konut almayı düşünen vatandaşlara öneride bulundu.
"YENİ DÜNYA SİSTEMİ 'SİZİ KAPSÜL EVLERE HAPSEDECEĞİZ' DİYOR"
Artan enflasyon nedeniyle tüm dünyada kira ve emlak fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiğini vurgulayan Memiş, "Enflasyon dediğiniz, malın değerlenmesi, nakitin değer kaybetmesidir. Nakitin değerli, malın değersiz olduğu bir süreç bekliyorum. Enflasyondan dolayı konutta fiyat artışı oldu. Yeni dünya sistemi, biz sizi kapsül evlere hapsedeğiz, size kullanım hakkı vereceğiz diyor. Tapu satmak toprak satmak değil maksat." diye konuştu.
"YENİ SİSTEM BAĞIRA BAĞIRA GELİYOR"
Yeni nesillere bakıldığında, bireylerin yalnızlaştırılmasının söz konusu olduğunun altını çizen Memiş, "Enflasyon karşısında alım gücü azalıyor. Türkiye'de ABD'de hükümetleri eleştirebiliriz ama sistem bu şekilde bağıra bağıra geliyor." dedi.
ELON MUSK VURGUSU: "SİZİNLE AYNI KADERİ PAYLAŞMAYAN İNSANLARA İNANMAYIN"
Geçtiğimiz yıllarda 2022 yılının 'soygun yılı' olacağını söylediğini belirten Memiş, "Elon Musk gibiler ve manipülatörler sayesinde, 'Ben kripto aldım sattım.' diyenler çoğaldı. Şirketler bunları ücretli haberler yaptırıyor ve dünyada insanları soyuyorlar. Ben de insanlara orta ve alt gelirlilere diyorum ki sizinle aynı kaderi paylaşmayanların ağzına bakmayın. Onunla aynı ortama, maaşa sahip değilsiniz. Sizinle aynı kaderi paylaşan insanlara inanın." ifadelerini kullandı.
BU YIL KONUT ALANLAR ZARARDA MI?
Geçtiğimiz yıl 1 milyon liraya alınan bir daire için 113 bin 600 dolar ödendiğini, bu yıl 2 milyon liralık bir daire için ise 11 bin 111 dolar ödendiğini vurgualayan Memiş, "2 bin dolar eksiye gitmiş oluyor. 1 yıllık süreç içinde bu paradan kiraya verdiyseniz zararınız yok." dedi.
"KONUTLAR FIRSATÇILARIN ELİNDE KALDI YÜZDE 5 GERİLEME VAR"
Emlak fiyatlarındaki kriz fırsatçılığına da vurgu yapan Memiş, "Erdoğan 0.99 faizi açıkladığından sonra fırsatçılar devreye girdi, fiyatları şişirdiler. Bir gecede maliyetle alakalı bir şey değil fırsatçılıkla alakalı. Satış yok satışlar durdu, fiyatlar geri gelmeye başladı. Fiyatlarda ve konut fiyaltarında yüzde 5 gerileme var." diye konuştu.
"NAKİTİ OLAN DAİRE ALSIN"
Memiş sözlerinin devamında şunları söyledi:
"İnsanlar iki türlü bakması gerekiyor. Rezidanslar var bir de mahalle arasında 1 milyon tl civarında evler var. Mahalle arasındaki evlerin fiyatlarının gerileyeceğini düşünmüyorum. Konutlar fırsatçıların ellerinde kaldı. Vatandaşın elinde nakiti var, ben kişisel öngörülerimi paylaşıyorum. Nakitim var konut alıcam' diyenlere çağrım, bir an önce daire alırım. TL borçlanmaya uygun, küresel resesyon fiyatlaması ve ekonomi farklı bir boyuta gelebilir.
"BALTAYI ORTAYA VURMAK GEREK"
80 milyona açık olan ilanları bütün Türkiye gördü. Bu ilanları aylar boyunca orada kaldı. Bakanlıklar fırsatçıları takip edecek. Sen 3 milyon 150 bin liraya daire satıyosun. Bunun vergisini göstermiş misin? Hazine ve Maliyenin vergi ayağı, 5 bin lira kira verene, sen 5 bin liralık vergi veriyor musun? diye soracak. Baltayı ortaya vuracaksınız. Kurum ve kuruluşlar görevini yapacak. Kredi alanlar dolar stoklamış, liste varsa gereken yapılacak. Dolar kurundan dolayı ben doları 15 liraya almışsam benim hakkım stokçunun yanındadır. Benim hakkımı da siz koruyacaksınız. Kurumlar arası iletişimi sağlayamazsak. Tespit ettik gereken yapılacak diyor. Yapın ki yeni evlenenler yuva kursun. Her şey Erdoğan'ın sırtına binerse olmaz."
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