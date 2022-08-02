Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...

Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin yürütücüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'yi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."