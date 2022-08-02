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Haberler Galeri Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...

Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...

Sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor. Dar gelirli ailelerin kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olmasına imkan sağlayan sosyal konut ile ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. 81 ilde inşaa edilecek 150 bin konuta başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor? 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 10:51
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Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...

Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 150 bin konut inşaa edilecek. Sosyal konut projesinin duyurulmasının ardından gözler başvuru tarihi ve şartlara çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından söz konusu projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, sosyal konut projesi ne zaman başlıyor? 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...

81 İLDE 150 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 150 bin sosyal konut projesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir.

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Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.

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Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...

Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, hem inşaat sektörünü canlandırmak, hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır.

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Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...

Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin yürütücüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'yi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."