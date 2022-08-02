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Sosyal konut projesi için tarih açıklaması: 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları...
Sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor. Dar gelirli ailelerin kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olmasına imkan sağlayan sosyal konut ile ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. 81 ilde inşaa edilecek 150 bin konuta başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor? 81 ilde 150 bin konut başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...