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Haberler Galeri 81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?

81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?

TOKİ 81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? TOKİ tarafından yürütülen, dar gelirli ailelere uygun fiyatla sunulan düşük maliyetli, düşük satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız verildi. 2022 yılında gerçekleştirilecek 150 bin sosyal konut projesinin detayları merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, proje detaylarını Ağustos ayında açıklayacağını duyurmuştu. Peki, 81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 16:51
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81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?

TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor. Düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için start verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı sosyal konut projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk defa ev sahibi olmayı amaçlayan vatandaşlar, söz konusu projeye başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?

81 İLDE 150 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde 150 bin sosyal konut projesini Ağustos'ta açıklayacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleştirileek Kabine Toplantısı'nın ardından sosyal konut projesine ilişkin detayların açıklanması bekleniyor.

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81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?

BAŞVURU GELİR ŞARTI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

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81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?

PEŞİNAT VE VADE SÜRESİ NE OLACAK?

Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 15 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

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81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?

HAZİNE ARAZİLERİ DE AÇILIYOR

Hükümet, Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.