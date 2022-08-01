81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?

TOKİ 81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? TOKİ tarafından yürütülen, dar gelirli ailelere uygun fiyatla sunulan düşük maliyetli, düşük satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız verildi. 2022 yılında gerçekleştirilecek 150 bin sosyal konut projesinin detayları merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, proje detaylarını Ağustos ayında açıklayacağını duyurmuştu. Peki, 81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...