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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 500 TL'lik banknot iddialarına cevap

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 500 TL’lik banknot iddialarına cevap

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili konuştu. Bakan Nebati, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok” dedi.

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