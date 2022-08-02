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Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapılacak

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde bugün toplanacak. Toplantıda, gıda ve tarım ürünlerine ilişkin arz-talep gelişmeleri, bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri ve gıda arz güvenliğine dair alınabilecek tedbirler görüşülecek.

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