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Haberler Galeri TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? Dar gelirli haneleri ev sahibi yapmanın yolunu açan TOKİ sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor. 81 ilde inşaa edilecek sosyal konut projesinde İstanbul projeleri merak edilmeye başlandı. 2+1 ve 3+1 sosyal konutların hangi ilçelere yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 11:20
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TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul’a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 81 ilde inşaa edilecek 150 bin sosyal konut projesinin İstanbul'da kaç adet olacağı merak ediliyor. İstanbul'da sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları neler? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul’a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

TOKİ İSTANBUL PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

150 bin sosyal konut projesinde İstanbul'un en büyük pay sahibi olması bekleniyor. Ancak projeye ilişkin detaylar henüz açıklanmadığı için İstanbul'da hangi ilçelere kaç adet konut yapılacağı da henüz belli olmadı. Söz konusu projenin ayrıntıları Eylül ayında açıklanacak.

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TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul’a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 150 bin sosyal konut projesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir.

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TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul’a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.

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TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul’a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, hem inşaat sektörünü canlandırmak, hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır.