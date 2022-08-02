TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul’a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...

TOKİ İSTANBUL PROJELERİ HANGİ İLÇELERDE?

150 bin sosyal konut projesinde İstanbul'un en büyük pay sahibi olması bekleniyor. Ancak projeye ilişkin detaylar henüz açıklanmadığı için İstanbul'da hangi ilçelere kaç adet konut yapılacağı da henüz belli olmadı. Söz konusu projenin ayrıntıları Eylül ayında açıklanacak.