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TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? Dar gelirli haneleri ev sahibi yapmanın yolunu açan TOKİ sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor. 81 ilde inşaa edilecek sosyal konut projesinde İstanbul projeleri merak edilmeye başlandı. 2+1 ve 3+1 sosyal konutların hangi ilçelere yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları neler? İşte cevaplar...