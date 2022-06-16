Türk savunma sanayisi dünya devleri arasında! İhracatta gaza bastılar

Havacılık motorları ve motor parçaları üreten TUSAŞ Motor Sanayi AŞ 205,6 milyon dolar, taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçların satışını gerçekleştiren RAM Dış Ticaret AŞ 160,5 milyon dolar, hava araçları için alt sistem ve yapısallar üreten Alp Havacılık 113,9 milyon dolar, füze ve mühimmat üreticisi ROKETSAN 111,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.

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