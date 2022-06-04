Shakira ve Gerard Pique’den ihanet haberleri sonrası beklenen haber geldi

NELER OLMUŞTU?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.