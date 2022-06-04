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Shakira ve Gerard Pique’den ihanet haberleri sonrası beklenen haber geldi

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Shakira'nın eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından Shakira cephesinden beklenen açıklama geldi. Ünlü şarkıcı iletişim ajansı aracılığıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında 12 yıllık birlikteliğin sona erdiği kesinleşmiş oldu.

Giriş Tarihi: 04.06.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 16:54
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Shakira ve Gerard Pique’den ihanet haberleri sonrası beklenen haber geldi

Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan ihaneti sonrasında çift Ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama geldi.

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Shakira ve Gerard Pique’den ihanet haberleri sonrası beklenen haber geldi

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayınladı. Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Shakira ve Gerard Pique’den ihanet haberleri sonrası beklenen haber geldi

2010 yılında Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

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Shakira ve Gerard Pique’den ihanet haberleri sonrası beklenen haber geldi

NELER OLMUŞTU?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

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Shakira ve Gerard Pique’den ihanet haberleri sonrası beklenen haber geldi

Haberde; Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilmişti. Pique'nin ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu kaydedilmişti.