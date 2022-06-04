04 Haziran 2022, Cumartesi
Shakira ve Gerard Pique’den ihanet haberleri sonrası beklenen haber geldi
Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Shakira'nın eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından Shakira cephesinden beklenen açıklama geldi. Ünlü şarkıcı iletişim ajansı aracılığıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında 12 yıllık birlikteliğin sona erdiği kesinleşmiş oldu.
Giriş Tarihi: 04.06.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 16:54
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