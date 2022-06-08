Milli İHA Karayel bomba gibi geliyor: 40 bin saat uçtu! Uydu kontrolüyle sınır tanımayacak

Bir İHA'nın en temel ihtiyacının haberleşme olduğunu vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Haberleşmenizi ne kadar ileriye taşıyabilirseniz operasyon yapabileceğiniz ya da aracınızı etkili olarak kullanabileceğiniz alanı o kadar genişletmiş oluyorsunuz. SATCOM'la bunu bir üst seviyeye çıkardık. Böylelikle uçağın menzili üzerindeki haberleşme sistemi nedeniyle oluşan sınırı kaldırmış oldu.

Bu, İHA için çok kritik bir teknoloji. Arkadaşlarımız bunu başarıyla entegre etti. Şu haliyle dünyanın sayılı sistemlerinden biri. Karayel SATCOM'lu olarak çalışabilir ve kullanılabilir halde."