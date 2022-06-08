08 Haziran 2022, Çarşamba
Milli İHA Karayel bomba gibi geliyor: 40 bin saat uçtu! Uydu kontrolüyle sınır tanımayacak
Milli insansız hava aracı Karayel, uydudan kontrolüyle sınırsız operasyon yapabilme kabiliyetine kavuştu. Lentatek, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında, farklı sınıflarda geliştirdiği İHA'ları sergiledi. Bu kapsamda, uydudan kontrol (SATCOM) kabiliyeti kazandırılan Karayel İHA da ilk kez tanıtıldı.
Giriş Tarihi: 08.06.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 17:46
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