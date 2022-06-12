Yerli ve milli İHA KARGU TSK’ya teslim edildi

İşte Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım;

"Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz #KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi."