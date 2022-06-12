Yerli ve milli İHA KARGU TSK'ya teslim edildi
Türkiye'nin göz bebeği haline gelen savunma sanayisinden güvenlik güçlerine yeni bir telismat gerçekleşti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, İHA KARGU'ların teslim edildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) Kargu'ların teslim edildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kargu, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi" ifadelerine yer verdi.
İşte Demir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım;
"Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz #KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi."
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