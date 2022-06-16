16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Döviz alım satımı işlemlerinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Döviz alım satımı işlemlerinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Döviz alım satımı işlemlerinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, banka ve finans kurumlarınca döviz alım-satımında vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artışla 5 bin dolar seviyesine çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı yükseltildi.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir başka karar da suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.

TERÖR TEDBİRİ

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

İlgili yönetmelik hükmü gereğince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; herhangi bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı söz konusu tutar üzerinde olduğunda müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunuyor.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA