Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den enerjide yatırım açıklaması! 20 milyar TL'lik yatırım hayata geçirildi
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "2021-2025 yıllarını kapsayan Dördüncü Uygulama Dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirledik. Halihazırda 16 milyar TL’si şebeke, 4 milyar TL’si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL’lik bir yatırımı hayata geçirildi." ifadelerine yer verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi. 2016-2020 yılları arasında yani Üçüncü Uygulama Döneminde toplam 74,3 milyar TL'lik elektrik dağıtım yatırımı gerçekleştirildi. 2021-2025 yıllarını kapsayan Dördüncü Uygulama Dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirledik. Halihazırda 16 milyar TL'si şebeke, 4 milyar TL'si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL'lik bir yatırımı hayata geçirildi." ifadelerine yer verdi.
Bakan Dönmez yaptığı açıklamada;
2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor.
Sektörel siber ataklarda popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11'i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık her 9 siber ataktan 1'i enerji sektörüne yapılıyor.
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