Son dakika | Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %11,3 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,7 iken kadınlarda %14,5 olarak tahmin edildi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,1 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %47,1 oldu. Bu oran erkeklerde %64,7 iken kadınlarda %29,8 olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6, kadınlarda ise %34,9 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %20,0 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %20,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,1, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 45,1 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,1 saat olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %21,7 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %21,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 olarak tahmin edildi.
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