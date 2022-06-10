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Son dakika: '12'nci Kalkınma Planı' genelgesi Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: ’12’nci Kalkınma Planı’ genelgesi Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı'ndan, 2024- 2028 dönemini kapsayacak 12'nci Kalkınma Planı'nın hazırlıklarına dair genelge yayımlandı. Plan hazırlıkları amacıyla, 54 adet özel ihtisas komisyonu ile 26 tane çalışma grubu oluşturuldu.

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