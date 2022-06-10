SON DAKİKA: GES’te detaylar belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES koşullarını resmen duyurdu. Buna göre; asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL katlarıyla ihraç edilecek. Buna göre; Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.