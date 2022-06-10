SON DAKİKA: GES’te detaylar belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu
Son dakika… Gelir endeksli senetler GES’te detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES koşullarını açıkladı. Buna göre 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL katlarıyla ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Öte yandan söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek. Talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES koşullarını resmen duyurdu. Buna göre; asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL katlarıyla ihraç edilecek. Buna göre; Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.
İŞTE BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecektir.
GES TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
1) T.C. Ziraat Bankası AŞ.
2) T. Halk Bankası AŞ.
3) T. Vakıflar Bankası T.A.O.
SENETLER YATIRIMCILARIN HESAPLARINA NE ZAMAN AKTARILACAK? ASGARİ TALEP TUTARI NE KADAR?
Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.
GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır.
HESAPLAMA YÖNTEMİ NASIL OLACAK?
Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır.
Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler şöyle;
HASILAT PAYI TUTARI
GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ'den sağlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGM'den sağlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarı baz alınacaktır.
Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınmaktadır.
Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca vergilendirilecektir.
Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır.
Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacaktır.
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