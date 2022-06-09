Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı (GES) nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...

Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomik adımlara ilişkin atılacak adımlara yönelik açıklama yapıldı. Peki, Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...