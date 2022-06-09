Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı (GES) nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...
Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi alanında yeni adımlar atılacağını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bakanlık, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. Peki, Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...
Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomik adımlara ilişkin atılacak adımlara yönelik açıklama yapıldı. Peki, Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;
Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.
Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.
Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
ihraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.
Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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- Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı (GES) nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...
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