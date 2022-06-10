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İllere göre kurbanlık fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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İllere göre kurbanlık fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı?

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar fiyatları merak ediyor. Kurbanlık fiyatları illere göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı?

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 2022 yılı için 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar fiyatları merak ediyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR 2022?

Kurban fiyatları bu yıl şekilleniyor. Kurban Bayramı sabahı kesilecek olan kurbanlar için fiyatlar şekillendi. Kurban fiyatları 2022 fiyatları şu şekilde:

KURBAN FİYATLARI 2022 ANTALYA

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 GAZİANTEP

Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ADANA

Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 BURSA

Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 İZMİR

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 İSTANBUL

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ANKARA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 KOCAELİ

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 KONYA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ŞANLIURFA

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 DİYARBAKIR

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 MERSİN

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN KESİM FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazından hemen sonra olarak belirlenmiştir. Hanefiler bayramın üçüncü gününe kadar kurban kesebilir.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR 2022?

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama olarak 30 bin TL, küçükbaşın ise 2 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında olduğu görülüyor.

KURBAN HİSSE BEDELİ NE KADAR 2022?

Küçükbaş hayvana ortak girilmez. Bu dinen yanlıştır. Büyükbaş hayvana da en fazla 7 kişi ortak girilebilir. Büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, büyükbaş hisse bedelinin 4 bin 300 TL arasında olduğu söylenebilir.

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