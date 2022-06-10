İllere göre kurbanlık fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı?

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR 2022?

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama olarak 30 bin TL, küçükbaşın ise 2 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında olduğu görülüyor.

KURBAN HİSSE BEDELİ NE KADAR 2022?

Küçükbaş hayvana ortak girilmez. Bu dinen yanlıştır. Büyükbaş hayvana da en fazla 7 kişi ortak girilebilir. Büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, büyükbaş hisse bedelinin 4 bin 300 TL arasında olduğu söylenebilir.