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Videolar Ekonomi Videoları SON DAKİKA: GES’te detaylar belli oldu | Kazanç, kar oranı ve asgari talep tutarı ne kadar?

SON DAKİKA: GES’te detaylar belli oldu | Kazanç, kar oranı ve asgari talep tutarı ne kadar?

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Giriş: 10.06.2022 19:45
SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ | Gelir endeksli senetler GES’te detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, GES koşullarını açıkladı. Buna göre 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL katlarıyla ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Öte yandan söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek. Talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.
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