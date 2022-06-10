Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu! THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı

Son bir yılda 36 ülkede uçaklara yabancı otoriteler tarafından 88 SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi, "Puanımız 0,079, neredeyse sıfır bulgu. Sizleri her zaman emniyet ve konforla uçaklarımızda misafir etmekten memnunuz." ifadelerini kullandı.

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