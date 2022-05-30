Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den büyüme açıklaması: Öncü göstergeler yüzde 7'yi işaret ediyor
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler büyümenin yıllık %7 gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi. Bakan Nebati, "Enflasyonun geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Bakan Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
"Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve taşımacılıkta artan fiyatlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişmiş ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor.
Vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin maruz kaldığı fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz.
ÖNCÜ GÖSTERGELER YÜZDE 7'LİK BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR
Üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırmayı amaçlayan Türkiye Ekonomi Modeli'yle kararlı bir biçimde yola devam ediyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli'yle ülkemiz kararlı ve istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Öncü göstergeler ilk çeyrekte yüzde 7'lik büyümeye işaret ediyor.
İstihdamda salgın döneminde kayıpları telafi ettik. Ülkemiz, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme göstermeye devam ediyor.
60 milyar tutarındaki KGF'yle yatırımları destekliyoruz. Kredilerin istihdam gibi doğru alanlara yönelmesini sağlamak amacıyla ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu karşılık uygulaması getirdik.
ENFLASYONUN GEÇİCİ NİTELİKTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ
Enflasyon ülkemizin ve dünyanın önemli bir problemi. Enflasyonu en önemli öncelik olarak görüyoruz. Enflasyonun geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. KKM gibi yenilikçi metotlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini azalttık. Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.
Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla ortak hareketi gerektiren çok kapsamlı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimizle tam bir koordinasyon halindeyiz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
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