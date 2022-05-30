Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den büyüme açıklaması: Öncü göstergeler yüzde 7’yi işaret ediyor

Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla ortak hareketi gerektiren çok kapsamlı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimizle tam bir koordinasyon halindeyiz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.





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