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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İlk çeyrekte %7 büyüme bekliyoruz

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Giriş: 30.05.2022 13:25
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği'nin 65. Genel Kurulu'nda konuştu. Nebati, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyüyeceğine işaret ederek, enflasyona karşı alım gücünün artırılacağını söyledi. A Para muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı.
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