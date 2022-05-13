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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi. Bakan Nebati, "Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız." diyerek sert çıktı.

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