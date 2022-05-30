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Son dakika: 3600 ek gösterge çalışması tamam! Başkan Erdoğan'a sunulucak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Son dakika: 3600 ek gösterge çalışması tamam! Başkan Erdoğan’a sunulucak

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı. Çalışmanın detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı.

Çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

2022 Temmuz zammı öncesi beklenen en kritik düzenleme 3600 ek gösterge olarak öne çıkıyor. Bu süreçte milyonlarca memur '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? '3600 ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak?' sorularının yanıtlarını da internet üzerinden araştırıyor. Gelen son dakika haberine göre; 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmeler kapsamında tarafların hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Peki yeni düzenleme sonrası kimin ek göstergesi hangi oranda artacak? İşte düzenleme sonrası beklenen yeni ek gösterge ve emekli maaşı ile emekli ikramiyesi hesabı!

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi geldi. Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

MEMUR-SEN TALEPLERİNİ KOMİSYONA SUNMUŞTU

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmesi üzerine, gözler hükümet ile Memur-Sen arasında yapılacak yeni görüşmeye çevrildi.

KRİTİK TOPLANTI

Taraflar arasında bir süredir devam eden teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığı öğrenilirken, tarafların bu kapsamda hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

İŞTE MESLEK MESLEK YENİ EK GÖSTERGELER/EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELERİ

Genel Müdür

Mevcut ek gösterge: 6400
Düzenleme sonrası ek gösterge: 6800
Mevcut emekli maaşı: 14.217
Mevcut emekli ikramiyesi: 303.736
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 14.295
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 303.561

Genel Müdür Yardımcısı

Mevcut ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4800
Mevcut emekli maaşı: 9.800
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 10.407
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 269.304

Üniversite Genel Sekreteri

Mevcut ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300
Mevcut emekli maaşı: 9.310
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.447
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352

Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı

Mevcut ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.999
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352

Fakülte Sekreteri

Mevcut ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

Daire Başkanı

Mevcut ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300
Mevcut emekli maaşı: 9.310
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.447
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352

Şube Müdürü

Mevcut ek gösterge: 2200
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5.471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

Kariyer Uzmanları

Mevcut ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4200
Mevcut emekli maaşı: 9.310
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.428
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 251.646

Avukat

Mevcut ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

İl Müdürü (Ankara-İstanbul-İzmir)

Mevcut ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4000
Mevcut emekli maaşı: 6.861
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.940
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 250.233

Polis

Mevcut ek gösterge: 2200
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5.571
Mevcut emekli ikramiyesi: 200.258
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.961
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 250.408

Öğretmen

Mevcut ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

Hemşire

Mevcut ek gösterge: 2200
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5.471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

Din Görevlisi

Mevcut ek gösterge: 2200
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5.471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408

3600 ek gösterge çalışması tamam 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI TAMAM

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