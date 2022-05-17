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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon ve büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Kurulu`nda enflasyon ve büyüme üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Nebati, "Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya. Enerji, artan emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor" dedi.

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