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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut sektörü temsilcileri ile kritik toplantı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den konut sektörü temsilcileri ile kritik toplantı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

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