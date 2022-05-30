Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Haziran’dan itibaren başlıyor

Kaza yaptınız, karşı taraftaki araca zarar verdiniz. Malum bugün en düşük araç bedeli 250 bin liralardan başlıyor. Araçtaki maddi zarar ise 80 bin lira. 3 bin lira ödediğiniz trafik sigortası 80 bin lirayı zarar verdiğiniz araç sürücüsüne ödüyor.

Veya da trafikte kazaya karıştınız ve birinin ölümüne neden oldunuz. 3 bin lira ödeyip, trafik poliçesi yaptırdığınız sigorta şirketi gerekli hesaplamaları yaptı ve misal, vefat edenlerin yakınlarına 300 bin lira tazminat ödedi.

Trafik sigortası olmasaydı bu rakamları cepten ödemek durumunda kalacaktınız. Yani trafik sigortası için ödenen bedelin yüksek olup olmadığını; maddi ya da ölümlü, yaralanmalı kazaya karışan taraflara sorun.