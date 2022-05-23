Türkiye'ye 4 ayda 9 milyona yakın turist geldi! Akın devam ediyor | İşte en çok turist gelen ülkeler
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin geride kalan 4 aydaki turist sayısını açıkladı. 2022'de Türkiye'yi 9 milyona yakın turist ziyaret ederken, bunların 7 milyon 477 bininin yabancı olduğu açıklandı. Türkiye'ye en çok turist Almanya'dan geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı istatistiklere göre bu yılın ilk 4 ayında gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu.
Türkiye'nin 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 artış gösterdi.
Bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artış ile ikinci, İran yüzde 236,77 artış ile üçüncü sırada yer aldı.
İran'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.
NİSAN ARTIŞI YÜZDE 225
Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.
Türkiye'ye geçtiğimiz nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630,34 artış ile Almanya birinci, yüzde 442,04 artış ile Bulgaristan ikinci, yüzde 1446,83 artış ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.
İngiltere'yi İran ve Rusya Federasyonu izledi.
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