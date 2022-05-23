Türkiye’ye 4 ayda 9 milyona yakın turist geldi! Akın devam ediyor | İşte en çok turist gelen ülkeler

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı istatistiklere göre bu yılın ilk 4 ayında gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu.