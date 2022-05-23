Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay belirli tarihlerde açıklanan enflasyon oranı, memur ve emeklilerin yanı sıra milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon oranının kaç olacağını merak eden vatandaşlar, verinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Buna göre, mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak.