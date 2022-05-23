Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükselmişti. Mayıs ayı enflasyon oranı merakla beklenirken, TCMB'nin Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımlandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay belirli tarihlerde açıklanan enflasyon oranı, memur ve emeklilerin yanı sıra milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon oranının kaç olacağını merak eden vatandaşlar, verinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Buna göre, mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.
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- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
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