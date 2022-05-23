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Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükselmişti. Mayıs ayı enflasyon oranı merakla beklenirken, TCMB'nin Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımlandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay belirli tarihlerde açıklanan enflasyon oranı, memur ve emeklilerin yanı sıra milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon oranının kaç olacağını merak eden vatandaşlar, verinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Buna göre, mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.

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