Antalya’ya turist akını! 1 milyonu aştı

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, yılın her döneminde misafir ağırlamaya devam ediyor. Salgına rağmen Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre daha fazla yabancı ziyaretçiyi konuk eden kent, 2022'ye de yüz güldürücü rakamlarla başladı.