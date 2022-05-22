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Denizli’de yer altında saklı şifalı cenneti! Turistler hayran kaldı

Denizli'de 'Yeraltı Pamukkale'si olarak tanınan ve yapılan düzenlemeler sonucunda 2002 senesinde turizme açılan 2 milyon senelik Kaklık Mağarası, yüzlerce metre derinlikten zemine çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suyu ile, cilt rahatsızlıklarına şifa arayanların uğrak mekanı olmayı sürdürüyor. Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin uğramadan gitmediği Kaklık Mağarası, turizm mevsiminde ilgilileri bekliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 14:39
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Denizli’de yer altında saklı şifalı cenneti! Turistler hayran kaldı

Denizli Honaz'a bağlı Kaklık Mahallesi'nde yer alan Kaklık Mağarası şifalı yüksek kükürtlü suyu ile cilt rahatsızlıklarında şifa arayanların uğrak noktası olmayı sürdürüyor. İçerisinde yer alan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'ye benzer travertenleriyle 'Yeraltındaki gizli Pamukkale' olarak da tanınan Kaklık Mağarası, sazlıklar içinde yer altından kaynayarak çıkan serbest ya da kanallar içinde akan termal sular, yöre halkı tarafından 'Kokar Hamam Pınarı' olarak anılıyor.

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Denizli’de yer altında saklı şifalı cenneti! Turistler hayran kaldı

İçerisinde yer alan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'ye benzer travertenleriyle 'Yeraltındaki gizli Pamukkale' olarak da tanınan Kaklık Mağarası, sazlıklar içinde yer altından kaynayarak çıkan serbest ya da kanallar içinde akan termal sular, yöre halkı tarafından 'Kokar Hamam Pınarı' olarak anılıyor.

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Denizli’de yer altında saklı şifalı cenneti! Turistler hayran kaldı

CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR

Kaklık Mağarası'ndaki havuzlar, Pamukkale'dekine çok benzeyen basamaklar halinde üst üste oluşurken; tavanı ise damlataşı, sarkıtlar ve dikitlerle süslü yapısıyla dikkat çekiyor. Yılın her mevsiminde 24 ile 25 derece sabit sıcaklıkta olan berrak, renksiz ve kükürt kokulu termal su, antik çağlardan bu zamana bazı cilt rahatsızlıklarına da iyi geldiği biliniyor.

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Denizli’de yer altında saklı şifalı cenneti! Turistler hayran kaldı

190 METRE UZUNLUĞUNDA

Doğal koruma alanı olan ve 190 metre uzunluğundaki Kaklık Mağarası'na ahşap merdivenlerle iniliyor. Daire şeklinde tahta yolu ile travertenlerin etrafında dolaşma imkanı sunuyor. Kaklık Mağarası yerli ve yabancı turistler tarafından yaz kış ziyaret ediliyor.

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Denizli’de yer altında saklı şifalı cenneti! Turistler hayran kaldı

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL MAĞARA"

Çardak Havaalanına dönüşü Kaklık Mağarasını ziyaret ettiklerini anlatan Volkan Koç, "Bu mağarayı görmeye İstanbul'dan geliyoruz. Havaalanı dönüşünde buraya uğradık. Fakat çok daha önceden görülmesi gereken bir yer. Burada çok fazla tanıdığım mağara yok. Ama gördüğüm en güzel mağara olduğunu diyebilirim. Çünkü bu mağara diğerlerinden farklı bir mağaradır. Suyun berrak olması ve manzarası muhteşem. Pamukkale travertenlerin yer altısı gibi olmuş. Çok güzel bir yer ve herkesin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.