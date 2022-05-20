Türkiye turizmde yine zirvede! Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 531’e çıktı

İLK KEZ MAVİ BAYRAK ALDI

FEE'nin 2022 Mavi Bayrak ödüllerine göre, geçen yıl 519 olan ödüllü plaj sayısını, bu sene 531'e yükselten Türkiye'de 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bursa'daki İznik Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na da ilk kez bu yıl Mavi Bayrak ödülü verildi.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 229'a, Muğla'da 111'e, Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi.

İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.