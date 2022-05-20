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Türkiye turizmde yine zirvede! Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 531’e çıktı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Türkiye turizmde yine zirvede! Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 531’e çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin, bu yıl da zirveyi bırakmadığını ve ödüllü plaj sayısının tam 531’e çıktığını söyledi. Bakan Ersoy, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da merkezi bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 2022 Mavi Bayrak ödüllerine ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye bu yıl da turizmdeki yerini başarıyla koruyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayrak'lı 3. ülkesi olduğunu söyledi.

HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Bu yıl ödüllü plaj sayısının 531'e ulaştığını açıklayan Ersoy, 2023'te plaj sayısında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya birinciliğini hedeflediklerini vurguladı.

ANTALYA'DA 5, MUĞLA'DA 1

Ersoy, Antalya ve Muğla'da hizmete sundukları halk plajlarında da bu yıl Mavi Bayrak dalgalanacağını, Antalya'da 5, Muğla'da 1 halk plajının Mavi Bayrak almaya hak kazandığını kaydetti.

İLK KEZ MAVİ BAYRAK ALDI

FEE'nin 2022 Mavi Bayrak ödüllerine göre, geçen yıl 519 olan ödüllü plaj sayısını, bu sene 531'e yükselten Türkiye'de 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bursa'daki İznik Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na da ilk kez bu yıl Mavi Bayrak ödülü verildi.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 229'a, Muğla'da 111'e, Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi.

İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.

İÇMELER HALK PLAJI DA MAVİ BAYRAĞINA KAVUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya'daki Lara 1 ve Lara 2, Manavgat, Beldibi ve Çamyuva halk plajları ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler halk plajı, bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

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