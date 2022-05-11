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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklama! Türkiye ilk 3 arasında

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan önemli açıklama! Türkiye ilk 3 arasında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri. Bunu ülkemiz için bir faydaya dönüştürmek bizim sorumluluğumuz” dedi.

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