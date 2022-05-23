Sigaraya zam geldi mi? Ocak ayından bu yana üç kez zamlanan sigara fiyatlarında toplam 6 lira artış yapıldı. Sigara tiryakileri tarafından merak edilen güncel fiyat listesi, bugün de en çok aranılanlar arasında yer aldı. Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından bugün sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? 23 Mayıs sigara zammı var mı? Winston, Parliament, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Philip Morris, JTI ve BAT grubu tarafından sigara zammı konusunda bir açıklama yapılmadı. Sigara firmaları tarafından zam açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 23 Mayıs 2022 tarihli güncel sigara fiyatları: