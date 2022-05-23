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Sigaraya zam geldi mi? 23 Mayıs sigara zammı var mı? Winston, Parliament, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Sigaraya zam geldi mi? 23 Mayıs sigara zammı var mı? Winston, Parliament, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar?

Sigaraya zam geldi mi? Mayıs ayının son günlerine gelinirken, gözler sigara zammına çevrildi. Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından "sigaraya zam var mı?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Philip Morris, JTI ve BAT grubuna ait sigara markalarının güncel fiyat listesine ve zam ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigaraya zam geldi mi? 23 Mayıs sigara zammı var mı? Winston, Parliament, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

Sigaraya zam geldi mi? Ocak ayından bu yana üç kez zamlanan sigara fiyatlarında toplam 6 lira artış yapıldı. Sigara tiryakileri tarafından merak edilen güncel fiyat listesi, bugün de en çok aranılanlar arasında yer aldı. Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından bugün sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? 23 Mayıs sigara zammı var mı? Winston, Parliament, Marlboro, Camel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Philip Morris, JTI ve BAT grubu tarafından sigara zammı konusunda bir açıklama yapılmadı. Sigara firmaları tarafından zam açıklaması geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 23 Mayıs 2022 tarihli güncel sigara fiyatları:

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 26 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 26 TL

Winston: 27 TL

Winston Xsence Black&Gray: 28 TL

Camel Slender: 25,50 TL

Camel: 26 TL

Monte Carlo: 25,50 TL

LD: 25,50 TL

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL

Kent Slims: 29 TL

Rothmans: 25,50 TL

Tekel 2000: 25,50 TL

Tekel 2001: 25,50 TL

Viceroy: 26,00 TL

Pall Mall: 26,00 TL

Samsun: 26,00 TL

Maltepe: 26,00 TL

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 27 TL

Marlboro Touch: 28 TL

Marlboro: 29 TL

Parliament: 29,50 TL

Parliament Midnight Blue: 28,50 TL

Muratti: 27 TL

Muratti Blu: 26 TL

Lark: 26 TL

Chesterfield: 25,50 TL

L&M: 25,50 TL

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