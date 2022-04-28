Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Şahap Kavcıoğlu: Türkiye istihdamını en çok artıran ülke oldu
Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'ten yüzde 42,8'e çıkardı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD`de istihdamını en çok artıran ülke oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan '500 liralık banknotlar ve 5 liralık madeni paralar hazırlığı olduğu' iddiasına ilişkin konuşan Kavcıoğlu, "Böyle bir şey konuşulduğunu sanmıyorum. Bir arkadaşın bir tweeti, ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız da yok." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltti.
Kavcıoğlu'nun sunumunda öne çıkan noktalar şöyle:
Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte.
Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor.
İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte.
Büyümede sürdürülebilir bileşenler güçleniyor.
Sanayi üretimi esnek ve dayanıklı yapısıyla büyümeyi ve işgücü piyasasını destekliyor.
Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devamını bekliyoruz.
Artan yatırım ihtiyacının uzun vadeli TL kredilerle karşılanması önemli.
ÜLKEMİZ HIZLA BÖLGESEL ÜRETİM MERKEZİNE DÖNÜŞMEKTE
Salgın öncesine kıyasla ihracatımız OECD içinde pozitif ayrışmakta.
İhracatımız salgın döneminde yakaladığı artış eğilimini ilk çeyrekte bölgesel risklere rağmen sürdürdü.
Enerji fiyatlarındaki artıi nedeniyle ithalat ilk çeyrekte yükseldi.
Miktar bazında ihracat ithalata kariı belirgin iyileşme gösterdi.
Rusya ve Ukrayna ihracatı azalırken AB'ye ihracat belirgin artış göstererek ihracattaki kayıpları önledi.
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